Российские мобильные крематории в Мариуполе сжигают тела погибших украинцев
В Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей, сообщает Главное управление разведки Украины.
Согласно данным, после широкой международной огласки событий в Буче российские войска стали использовать мобильные крематории.
Отмечается, что в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших украинцев, а "всех потенциальных свидетелей зверств пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить".
Военная разведка Украины отмечает, что в этих крематориях сжигают также и тела погибших российских военных, чтобы скрыть потери своей армии.