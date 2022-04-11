Российские мобильные крематории в Мариуполе сжигают тела погибших украинцев

В Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей, сообщает Главное управление разведки Украины.

Согласно данным, после широкой международной огласки событий в Буче российские войска стали использовать мобильные крематории.

Отмечается, что в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших украинцев, а "всех потенциальных свидетелей зверств пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить".

Военная разведка Украины отмечает, что в этих крематориях сжигают также и тела погибших российских военных, чтобы скрыть потери своей армии.