В результате артиллерийских ударов в Харькове погибли 7 человек

«За сутки российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковщине: 22 человека пострадали, семеро – погибли; в больнице скончался ребенок, получивший ранение несколько дней назад». Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Тем не менее он еще раз подчеркнул, что поводов для эвакуации из Харькова нет.

«Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие!», - написал Синегубов, добавив, что украинская армия удерживает позиции, оборону Харькова и области.