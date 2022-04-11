Запад пытается взять Россию в четыре кольца блокады

Вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что коллективный Запад пытается устроить против России глобальную экономическую блокаду, состоящую из четырех колец, — в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, максимально изолировав страну от остального мира. Об этом он сказал в ходе выступления в Совете Федерации.

Вице-премьер отметил, что Запад стремится вырвать Россию «из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада» ее экономической системы.

«Полностью создать такую блокаду – невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — цитирует Белоусова РИА Новости.