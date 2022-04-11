Хулуси Акар о Мариуполе и минах в Черном море
«Турция прилагает все силы для организации безопасной эвакуации мирного населения, в том числе граждан Турции, из города Мариуполь». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».
По его словам, Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами России и Украины по ситуации в Мариуполе.
«Мы предпринимали и продолжаем предпринимать все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации из Мариуполя, в том числе готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенных позитивных сдвигов по этому вопросу», - сказал Хулуси Акар.
Министр обороны Турции подчеркнул, что в последнее время гуманитарная ситуация в Мариуполе еще более ухудшилась.
«Часть города под контролем России, другая – Украины. Турция со своей стороны готова приложить силы для решения гуманитарных вопросов», - отметил он.
Касаясь ситуации в Черном море и на Босфоре, где ранее были обнаружены морские мины, турецкий министр подчеркнул, что Анкара обладает всеми возможностями для выявления и нейтрализации подобного рода угроз.
«Тральщики, патрульные самолеты, вертолеты и БПЛА постоянно исследуют морскую зону. К нейтрализации мин готовы наши специалисты», - сказал Акар, напомнив, что до сегодняшнего дня выявлены и уничтожены уже 3 морские мины.
Комментируя вопрос о том, как морские мины могли так быстро пересечь Черное море и достичь Босфора, Акар отметил, что по этому вопросу есть множество предположений.
«Без наличия конкретных данных заявлять что-либо нельзя. Это было бы неправильно», - сказал министр.