Хулуси Акар о Мариуполе и минах в Черном море

«Турция прилагает все силы для организации безопасной эвакуации мирного населения, в том числе граждан Турции, из города Мариуполь». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

По его словам, Минобороны Турции находится в постоянном контакте с оборонными ведомствами России и Украины по ситуации в Мариуполе.

«Мы предпринимали и продолжаем предпринимать все необходимые шаги по организации безопасной эвакуации из Мариуполя, в том числе готовы выделить морские суда. Уже в ближайшие дни ожидаем определенных позитивных сдвигов по этому вопросу», - сказал Хулуси Акар.