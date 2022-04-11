Россияне в Мариуполе хотят провести парад 9 мая. Готовятся зачистить улицы от тел

Российские войска в Мариуполе планируют провести зачистку от руин и тел погибших. Они намерены провести парад 9 мая в случае успеха в так называемой «спецоперации». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

«По нашей информации Иващенко (самопровозглашенный «мэр» Мариуполя - ред.) получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, они планируют именно в Мариуполе провести «карнавал победы» на 9 мая в случае успеха «специальной операции», - написал он.

По словам мэра города, у россиян ни техники, ни людей для проведения подобных мероприятий в городе нет.

«Поэтому потенциальный срыв такого приказа, безусловно, ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко», - добавил Андрющенко.