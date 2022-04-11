Немецкая коалиция согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины

Правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины. Ранее самая крупная политическая сила - Социал-демократическая партия - сдержанно оценивала возможность таких поставок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter депутата Бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) и участника парламентской группы по оборонной политике Маркуса Фабера.

«Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП и наши партнеры по коалиции смогли договориться об этом», - сказал он.