«Это катастрофа»: Поклонская о войне в Украине

Заместитель руководителя Россотрудничества, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в видеообращении к участникам форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) в Индии назвала события в Украине катастрофой и заявила о важности «говорить про мир, нести милосердие, любовь и добро». Об этом пишет РБК.

«То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли», — сказала Поклонская, отметив, что является одновременно и украинкой, и русской, и выступает «на стороне добра и здравого смысла».

«Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — говорит Поклонская.

«Пожалуйста, помогите. Кто может молиться — давайте молиться. Кто может сострадать — давайте сострадать», — обратилась Поклонская к участникам форума.

В начале марта Поклонская выступила против военных действий в Украине, назвав происходящее «кошмаром»: «Мы зашли слишком далеко. Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придем к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других».