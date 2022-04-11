Пентагон заявил, что Китай и Россия разрабатывают оружие против американских спутников

«У Китая есть несколько наземных лазерных систем разной мощности, чтобы мешать работе и ускорять поломки спутников, а также повреждать их. В том числе, речь идет о повреждении сенсоров спутников. К середине 2020-х годов у Китая могут появиться системы большей мощности, несущие угрозу и неоптическим элементам», – заявили представители ведомства.

Согласно данным разведки, Россия также считает зависимость от космической группировки «ахиллесовой пятой» США, поэтому разрабатывает противоспутниковые системы и, вероятно, к середине 2020-х годов развернет лазеры для повреждения спутников. Лазеры для ослепления датчиков орбитальных аппаратов, как считают авторы отчета, у России уже есть.

Отмечается, что китайская группировка спутников разведки и наблюдения непрерывно расширяется. На январь 2022 года ее численность достигала 250 аппаратов – это в два раза больше, чем в 2018 году, и на данный момент она уступает лишь американской. Эти разведывательные аппараты могут следить за обстановкой по всему миру.