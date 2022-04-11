Макрон оскорбил Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью еженедельнику Le Point, что российский лидер Владимир Путин сосредоточил наступление на Донбассе и стремится достичь победы к 9 мая. Об этом 12 апреля сообщил телеканал BFM TV.

По словам Макрона, Путин нацелился на «славный военный парад 9 мая», и его вряд ли удастся посадить за стол переговоров в краткосрочной перспективе.

Отвечая на вопрос о причинах, побудивших российского коллегу вторгнуться в Украину, Макрон подчеркнул, что «обида Путина переросла в паранойю».