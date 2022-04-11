Макрон оскорбил Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью еженедельнику Le Point, что российский лидер Владимир Путин сосредоточил наступление на Донбассе и стремится достичь победы к 9 мая. Об этом 12 апреля сообщил телеканал BFM TV.
По словам Макрона, Путин нацелился на «славный военный парад 9 мая», и его вряд ли удастся посадить за стол переговоров в краткосрочной перспективе.
Отвечая на вопрос о причинах, побудивших российского коллегу вторгнуться в Украину, Макрон подчеркнул, что «обида Путина переросла в паранойю».
«И изоляция Путина только укрепила ситуацию после санкций 2014 года. Роль COVID также не следует недооценивать... Он месяцами находился в Сочи, запирался, мало общался с другими политиками», - отметил президент Франции.
Макрон также объяснил свои многочисленные телефонные переговоры с российским коллегой.
«Если он больше ни с кем не разговаривает, то мы не знаем, как далеко он сможет зайти», - указал политик.