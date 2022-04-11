Медведев назвал украинские власти «уродцами» из-за задержания Медведчука
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал украинским властям, которые «хотят выбить показания из Виктора Медведчука, оглядываться по сторонам и запирать двери на ночь».
«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных», - сказал Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что этим «деятелям» стоит внимательно оглядываться по сторонам и «крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».
Напомним, что накануне СБУ сообщила о задержании по поручению Владимира Зеленского олигарха Виктора Медведчука, который известен близкими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена обменять политика на попавших в плен украинцев.