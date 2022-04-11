Чтобы стать мэром, бывший украинский депутат принял «русский мир»
Украинская прокуратура объявила подозрению бывшему депутату от «Оппозиционного блока» в Херсонском областном совете. Ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность, сообщает Офис генпрокурора в Telegram.
Как отмечает РБК-Украина, речь идет о новом так называемом «мэре» Каховки Павле Филипчуке.
Согласно данным следствия, он присоединился к организации и проведению массовых мероприятий в оккупированном Херсоне в поддержку России и ее войск, призывая людей к принятию «русского мира». Кроме того, он договорился с россиянами о силовом обеспечении для руководства одним из городов Херсонской области.
«С помощью оружия россияне принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Филипчуку грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.