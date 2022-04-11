Ильхам Алиев наградил Гурбана Гурбанова орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главного тренера футбольного клуба «Карабах» Гурбана Гурбанова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанского футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главного тренера футбольного клуба «Карабах» Гурбана Гурбанова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанского футбола.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.