Кипр лишит «золотых паспортов» российских олигархов
Власти Республики Кипр собираются лишить кипрского гражданства четырех российских предпринимателей - Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко. С таким утверждением выступила в среду газета Phileleftheros.
По ее сведениям, в списке на лишение гражданства островного государства, который был утвержден на последнем заседании кабинета министров, значатся имена 21 обладателя так называемых золотых паспортов, в том числе четверо упомянутых россиян, фигурирующих в санкционных списках ЕС, а также члены их семей.
Как утверждается в материале, решение об аннулировании паспортов россиян было принято кабмином на основании статьи 113 Закона о хранении данных населения острова с учетом поправок, внесенных в 2020 году и включающих положения, касающиеся лишения статуса кипрского гражданина и процесса, посредством которого эта процедура выполняется.
7 апреля президент Республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил о том, что в этот день кабинет министров уполномочил главу МВД Никоса Нуриса "приступить к процессу аннулирования гражданства четырех из 850 человек, которые находятся в санкционных списках ЕС". Имен указанной четверки Анастасиадис тогда не назвал, добавив только, что остальные лица, фигурирующие в этих списках, не получали кипрских паспортов.
Схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции действовала на острове в течение более чем 10 лет. За это время обладателями "золотых паспортов" Кипра стали порядка 7 тыс. человек. Назначенная правительством комиссия установила, что данная схема функционировала без необходимых механизма надзора и без системы сдержек и противовесов, что привело к тому, что в более чем 52% случаев обладателями кипрского гражданства стали лица, не имевшие для этого достаточных оснований.