Кипр лишит «золотых паспортов» российских олигархов

Власти Республики Кипр собираются лишить кипрского гражданства четырех российских предпринимателей - Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко. С таким утверждением выступила в среду газета Phileleftheros.

По ее сведениям, в списке на лишение гражданства островного государства, который был утвержден на последнем заседании кабинета министров, значатся имена 21 обладателя так называемых золотых паспортов, в том числе четверо упомянутых россиян, фигурирующих в санкционных списках ЕС, а также члены их семей.

Как утверждается в материале, решение об аннулировании паспортов россиян было принято кабмином на основании статьи 113 Закона о хранении данных населения острова с учетом поправок, внесенных в 2020 году и включающих положения, касающиеся лишения статуса кипрского гражданина и процесса, посредством которого эта процедура выполняется.