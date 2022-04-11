В Индии недовольны ценой покупки российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, одни из немногих покупателей, сохраняющих "аппетит" к российской нефти, недоумевают, почему они платят почти полную стоимость за грузы, которые предлагаются с рекордными скидками в Европе, пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на трейдеров сообщает, что переработчики в южноазиатской стране недавно купили несколько миллионов баррелей нефти марки Urals на открытых тендерах, при этом некоторые поставки осуществлялись с премией в $1 за баррель к Brent по сравнению со скидкой более чем в $30/б на тот же сорт в Европе.

Агентство отмечает, что представителям индийских НПЗ неясно, почему они не получают предложений о скидках, близких к тем, которые они видят в Европе, когда они во всеуслышание поддерживают продолжение импорта российской нефти. Как пишет издание, отсутствие снижения цен особенно беспокоит их, поскольку ситуация вокруг Украины привела к росту цен до более $100 за баррель, что усилило инфляционные опасения у беднейшего крупного импортера нефти.