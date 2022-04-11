Российско-азербайджанский бизнесмен Фархад Ахмедов попал под санкции
Великобритания расширила санкционный список, внеся в него еще 206 российских физических лиц и организаций. Документ опубликован на сайте правительства Великобритании.
В него включены несколько крупных российских предпринимателей, которые до сих пор фигурировали только в австралийском "черном списке" и избегали рестрикций в ключевых юрисдикциях. Среди них и российско-азербайджанский бизнесмен Фархад Ахмедов. Интерфакс сообщает, что Лондон замораживает активы миллиардера.
В расширенный список попал и глава крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.
Напомним, Фархад Ахмедов попал и в санкционный список Евросоюза, опубликованный 8 апреля.