В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел по раскрытию преступлений, совершенных несколькими годами ранее, было раскрыто еще одно преступление. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, в июле 2015 года жительница Масаллинского района Саида Джафарова вышла из дома и больше не вернулась. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело и проведено расследование, которое ввиду того, что сотрудникам правоохранительных органов так и не удалость найти С.Джафарову, было прекращено.

Однако в связи с тем, что впоследствии были установлены обоснованные подозрения в убийстве Саиды Джафаровой, и 8 февраля 2022 года прокуратура района отменила решение о прекращении дела и возобновила производство по делу..