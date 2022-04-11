Мамедов убил двоюродную сестру, отрубил ей голову, а кости сжег Генпрокуратура раскрыла убийство 7-летней давности
В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел по раскрытию преступлений, совершенных несколькими годами ранее, было раскрыто еще одно преступление. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Как отметили в ведомстве, в июле 2015 года жительница Масаллинского района Саида Джафарова вышла из дома и больше не вернулась. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело и проведено расследование, которое ввиду того, что сотрудникам правоохранительных органов так и не удалость найти С.Джафарову, было прекращено.
Однако в связи с тем, что впоследствии были установлены обоснованные подозрения в убийстве Саиды Джафаровой, и 8 февраля 2022 года прокуратура района отменила решение о прекращении дела и возобновила производство по делу..
В результате комплексных следственно-оперативных мероприятий стало известно, что житель села Такла Масаллинского района Афраил Мамедов в указанную дату на автомобиле, которым он управлял, отвез свою двоюродную сестру Саиду Джафарову на пашню рядом с селом, и во время возникшей между ними ссоры на почве личных отношений ударил ее ножом в горло. Женщина от полученных ран умерла, и Мамедов спрятал ее тело возле реки среди камышей.
Вернувшись на место преступления через месяц, он заметил, что кости жертвы видны, и с целью сокрытия преступления отрубил топором голову от тела Джафаровой, закопав ее в землю, а другие останки сжег бензином.
В ходе допроса по делу Афраил Мамедов признался в содеянном, был проведен осмотр места захоронения трупа, в соответствующем порядке упакованы и изъяты останки, похожие на фрагменты человеческих костей.
На основании собранных по делу достаточных доказательств Афраилу Мамедову было предъявлено обвинение по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 245 (совершение над трупом оскорбительных действий) Уголовного кодекса, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.