Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев готовит видеоролики, в которых отражены мысли и чувства молодежи, планирующей жить, созидать на освобожденных от оккупации территориях.

Молодые люди рассказывают, что они внимательно следят за комплексом мер, предпринимаемых под руководством главы государства на освобожденных от оккупации территориях для возвращения вынужденных переселенцев. В результате проделанной работы в скором времени там будет все приведено в состояние, благоприятное для достойного проживания вынужденных переселенцев, уверены они.

В видеороликах вынужденные переселенцы говорят о своей профессии, отмечая важность поддержки молодежи для дальнейшего продолжения своей деятельности в освобожденных от оккупации городах и селах для превращения родной земли в один из самых красивых уголков страны.

В очередном видеоролике своими впечатлениями делится житель села Зар Кельбаджарского района Эльмеддин Байрамов.