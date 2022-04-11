Россию и Беларусь исключили из Болонского процесса

Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства России и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram.

"Основанием для решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования. Благодарен Секретариату Группы сопровождения Болонского процесса за поддержку Украины в это непростое время", — написал Шкарлет.