У Зеленского рассказали о дальнейшей судьбе кума Путина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что дальше будут делать с задержанным Виктором Медведчуком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "24 канала".

"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука - ред.) осудят. Потому что президент единственный, кто может принять решение о его обмене, например, на украинских военнопленных", - отметил Арестович.

По его словам, сначала Медведчук даст показания, которые позволят Украине узнать, как готовилась война со стороны России и сколько времени это продолжалось.

Арестович также отметил, что сейчас сложно оценить обменный потенциал Медведчука: "С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой - Путин может быть на него очень зол за те 5 млрд и те годы усилий, которые пошли в никуда".