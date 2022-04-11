Его отец – азербайджанец, а сам он долгие годы выступал за Кыргызстан. Осенью прошлого года Рафаэль отказался от выступлений под киргизским флагом.

В Баку Физиев прибыл по приглашению Министерства молодежи и спорта. Завтра он проведет мастер-класс в Академии Renzo Gracie.

На счету бойца 11 побед и 1 поражение в легком весе. При этом он одержал пять побед в самом популярном промоушене в ММА – UFC.

«Очень рад находится на этой земле, - говорит Физиев. - Никогда тут не был. Давно мечтал приехать, увидеть Азербайджан вместе с отцом. Не ожидали, что Баку такой красивый город, что тут так красиво, чисто, уютно. Чувствуем горячий прием. Чувствую себя в родных стенах, на родной земле».

В марте Рафаэль должен был провести свой очередной поединок в UFC, но у него был обнаружен коронавирус, поэтому бой против Рафаэля Дос Аньоса был отменен.

«Для меня это было словно поражение. Я был сильно подавлен. Планирую подраться с Дос Аньосом в июле. После Рамазана приступлю к основному этапу подготовки. Если его победить, то можно пробиться в первую пятерку или шестерку рейтинга, и там уже будет один бой до титула. Дос Аньос - сильный соперник, но я могу найти ключи к победе.

Провести бой в Азербайджане? Планов много. Я знаю, что здесь много фанатов ММА. Я только за, чтобы провести здесь бой.

В Азербайджане все есть для того, чтобы заниматься ММА. Если говорить о специализированных залах, то они начинают открываться. Но такие виды спорта, как борьба и дзюдо всегда были развиты в Азербайджане.

У Азербайджана есть сильные бойцы. Тофик Мусаев, Нариман Аббасов давно всем все доказали. Они побили всех в СНГ, сейчас начинают побеждать в мире».

Рафаэль отвечал на вопросы на русском языке и в конце пресс-конференции заявил: «Мне очень неудобно, что я – азербайджанец, но не говорю на азербайджанском. Но все исправимо».