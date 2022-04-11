Зеленский: Россия депортировала полмиллиона украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза найти способ остановить депортацию украинцев в Россию. Выступая в парламенте Эстонии в среду, 13 апреля, он заявил, что россияне принудительно вывезли полмиллиона человек, пишет korrespondent.net.

"Я призываю на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, которые могли бы остановить депортацию, вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать никаких денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации", - сказал Зеленский.

По его словам, "на сегодня более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Представьте, сколько это. Как если бы российские войска поставили цель вывезти весь Таллинн, треть всех ваших граждан".