Зеленский: Россия депортировала полмиллиона украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза найти способ остановить депортацию украинцев в Россию. Выступая в парламенте Эстонии в среду, 13 апреля, он заявил, что россияне принудительно вывезли полмиллиона человек, пишет korrespondent.net.
"Я призываю на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, которые могли бы остановить депортацию, вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать никаких денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации", - сказал Зеленский.
По его словам, "на сегодня более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Представьте, сколько это. Как если бы российские войска поставили цель вывезти весь Таллинн, треть всех ваших граждан".
"Украинцев лишают документов, они забирают все, пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи", - сказал президент.
Вместе с тем, Зеленский поблагодарил Эстонию за военную поддержку, помощь украинским переселенцам и отказ от российских энергоносителей.
"Эстония стала одной их первых в мире государств, которое предоставило Украине необходимую помощь. Это правда. В частности, помощь по обороне. Я благодарен вам за искреннюю поддержку наших переселенцев … Я благодарен вам за отказ от российских энергоносителей и от того источника нефтедолларов для России, которые делают ее самоуверенной и не желающей искать равноправных отношений с другими народами", - сказал президент.