Азербайджанский участок дороги Горис - Кафан закрыт?

«Азербайджанская сторона установила здесь колючую проволоку и бетонные заграждения. Это говорит о том, что по дороге не проезжают ни армянские машины, ни большие иранские грузовики. Высокопоставленные чиновники Армении сначала заверяли, что мы можем пользоваться этой дорогой. Это оказалось ложью. По обеим сторонам дороги стоят армянские и азербайджанские пограничники», - пишет газета «Грапарак».

Перекрыт проходящий через Азербайджан 21-километровый участок Шурнух - Эйвазлы дороги Горис - Кафан. Судя по фотографии, опубликованной в армянских СМИ, сейчас на дорогу уложены бетонные блоки, а вдоль ее натянута колючая проволока.

Следует отметить, что часть дороги Горис - Кафан, проходящая через Губадлы, была возвращена под контроль Азербайджана в декабре 2020 года, после капитуляции Армении в 44-дневной войне. Армения некоторое время беспрепятственно пользовалась этой дорогой, однако летом 2021 года Азербайджан начал применять таможенный и пограничный контроль на участке, проходящем через его территорию. В результате грузовики, следующие из Ирана в Армению и обратно, начали выплачивать таможенные пошлины азербайджанской стороне в соответствии с правилами международного транзита. В Государственном таможенном комитете Азербайджана заявили, что всего за несколько месяцев азербайджанская сторона собрала около 1,2 миллиона долларов налогов с иранских грузовиков, следующих транзитом по дороге Горис - Кафан через Губадлы.

Хотя Армения в спешном порядке и проложила альтернативный маршрут через свою территорию, в осенне-зимние месяцы дорога была в значительной степени непроходимой, часто происходили аварии, а большегрузные автомобили не могли преодолевать неровные участки дороги, крутые подъемы и спуски. В результате часть иранских грузовиков по-прежнему предпочитала проезжать через Азербайджан. Однако армянская сторона воспрепятствовала этому и фактически вынуждала водителей выбирать непроходимый «альтернативный» путь.

Сейчас дорога полностью закрыта, и так будет продолжаться по крайней мере до следующей зимы. Если же будут обращения от иранских перевозчиков в зимние месяцы, движение, возможно, будет восстановлено.