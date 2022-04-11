Пограничный пункт пропуска обстрелян в Кореневском районе Курской области, сообщается на сайте райадминистрации.

«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в д. Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности «из-за провокаций со стороны украинских националистов». В Курской области 9 апреля подвергся обстрелу пограничный пост со стороны Украины. Никто не пострадал, российские пограничники подавили огневую точку. Аналогичный инцидент произошел 6 апреля в Суджанском районе.