Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:22

Война России с Украиной заставляет ведущие финансовые институты мира вносить коррективы в свои же недавние прогнозы. И каждое новое предположение об экономической ситуации в мире и конкретных странах всё более неутешительное. Касается это и всех без исключения государств СНГ, не говоря уже о самих участниках военного противостояния – России и Украины. Так что же предвещают эксперты авторитетных международных структур Азербайджану? Надо сказать, что Всемирный банк несколько снизил прогноз по темпам роста экономики страны. Его аналитики считают, что ослабление российской экономики может привести к потере рынка для неэнергетического экспорта Азербайджана (энергетическая сфера от российской экономики полностью независима). Предполагаются и другие издержки. Так, на долю России в 2021 году традиционно пришлась примерно треть, а вернее, 32% объема ненефтяного экспорта страны, что не может не вызывать опасения. Хотя это же обстоятельство дает возможность занять на российском рынке выгодную нишу, если он закроется для других экспортеров.

С импортом же несколько сложнее: Азербайджан сильно зависит от ввозимой из России и Украины пшеницы. А если прибавить к этому рост мировых цен на пищевые продукты, то продовольственную инфляцию в стране трудно будет удержать. В то же время нефть, вдвое и более превышающая заложенную в госбюджете цену в 50 долларов за баррель, может решить многие проблемы. После столь осторожного прогноза ВБ ожидания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кажутся весьма преувеличенными. Банк улучшил прогноз роста экономики страны c учетом войны до 5% против своего же ноябрьского прогноза в 1,8%, когда о военных действиях еще никто не говорил. ЕБРР прямо утверждает, что Азербайджан может выиграть от повышения цен на нефть и переключения Запада на альтернативные поставки энергоносителей. Рассуждения банка даже наводят на мысль, что именно с войной в Украине связан высокий прогноз ЕБРР по экономике Азербайджана, потому что уже в следующем году он прогнозирует снижение темпов роста экономики страны вдвое - до 2,5%. Несколько скромнее на текущий год выглядят прогнозы другого регионального финучреждения - Азиатского банка развития (АБР). По его ожиданиям, в текущем году темпы роста ВВП в Азербайджане составят 3,7%. Зато на следующий год прогноз Азиатского банка, пусть и незначительно, но превышает ожидание его европейского коллеги. Эксперты АБР считают, что в будущем году экономика Азербайджана вырастет на 2,8%. И инфляцию они прогнозирует довольно приемлемую - на уровне 7%, что чуть выше прошлогоднего среднегодового уровня в 6,7%. При этом в будущем году темпы роста потребительских цен и вовсе сократятся до 5,3%. И все это в основном благодаря высоким ценам на нефть, которые обеспечат и стабильность курса маната.