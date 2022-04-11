В Финляндии назвали сроки принятия решения о вступлении в НАТО

Власти Финляндии примут решение о вступлении в НАТО в ближайшие несколько недель, сообщает агентство Reuters.

Соответствующее заявление сделала в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин на совместной пресс-конференции со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон в Стокгольме.

«Есть разные точки зрения на то, стоит подавать заявку на вступление в НАТО или нет, и мы должны тщательно их проанализировать», – сказала финский премьер-министр.

Она добавила, что процесс принятия решения не затянется, и в ближайшие несколько недель страна определится со своими планами на членство в альянсе.