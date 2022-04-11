Российской экономике нужно два года, чтобы перестроиться с учетом санкций

В условиях существующих санкций начальный этап перестройки российской экономики займет два года, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Если санкции сохранятся на этом уровне, то примерно два года (займёт перестройка экономики), это, я бы сказал, первый этап, - сказал он. - Дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров", передает Интерфакс.

"Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий, которые будут частично замещать. Никто не говорит о полном замещении. Мы внутри мирового рынка, есть контракты с другими юрисдикциями по сравнению с теми, которые ранее нам поставляли. Ряд рынков еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Будем друг друга дополнять", - сказал Кудрин.