Министр обороны Украины: нам нужны не только санкции, но и оружие

Министр обороны Алексей Резников обратился к странам-партнерам и призвал их предоставить оружие дальнего действия, чтобы то, что происходит сейчас в Украине, не пришло в другие страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Минобороны.

"Нам необходимы РСЗО, танки, бронированные машины и 155-мм артиллерия, не 152-мм, как в Советском Союзе, чтобы мы их получили и завершили дело... Нам нужны не только санкции, но и оружие. Если это дело отложить, то то же самое будет и в Европе", - сказал Резников.