В Кремле не слышали об аресте Суркова

Кремль не располагает информацией о том, что бывший помощник президента РФ Владислав Сурков якобы отправлен под домашний арест. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, 11 апреля в Facebook экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев сообщил, что бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков отправлен под домашний арест.