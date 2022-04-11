Кремль о предложении Зеленского об обмене Медведчука
Задержанный накануне сотрудниками Службы безопасности Украины глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), народный депутат Виктор Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к «военной операции» России в Украине, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном обмене Медведчука, который ранее предлагал президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию Медведчука в наручниках и камуфлированной одежде. Он поблагодарил СБУ за проведение спецоперации. Позже спецслужба Украины подтвердила задержание Медведчука.
Зеленский предложил России обменять Медведчука на «наших парней и девушек в русском плену»: «Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени».