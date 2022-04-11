Свое вступительное слово начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов начал с приветствия участников симпозиума.

Подробно проинформировав о предпринятых руководством страны превентивных мерах по недопущению массового распространения COVID-19 среди населения Азербайджана и сдерживанию пандемии в стране, Джейхун Мамедов отметил, что во время пандемии в течение 21 месяца в Центральном таможенном госпитале лечились только пациенты с COVID-19. За этот период в Центральном таможенном госпитале получили стационарное лечение более 2000 пациентов с COVID-19, из них более 300 пациентов в тяжелом и очень тяжелом состоянии лечились в отделении реанимации и интенсивной терапии. Информируя о процессе подготовки методического пособия, разработанного на основе соответствующего опыта, накопленного в Центральном таможенном госпитале, Дж.Мамедов сказал: «Безусловно, это пособие основано не только на личном опыте, но и на результатах многочисленных международных исследований и статей, опубликованных в престижных международных научных журналах. Методическое пособие утверждено решением Научно-медицинского совета Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики № 04 от 1 марта 2022 года, и мы рассматриваем этот документ как логическое завершение, я бы сказал, кульминацию работы, проделанной Управлением медицинской службы и Центральным таможенным госпиталем в период пандемии COVID-19».

Отметив, что научный симпозиум был организован с целью создания платформы для обсуждения последних достижений в области диагностики и лечения COVID-19 и обмена опытом между экспертами, Дж.Мамедов пожелал успехов участникам и объявил симпозиум открытым.

В официальной части открытия симпозиума, в котором участвовали представители многих государственных органов, а также высококвалифицированные врачи, выступили председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик, заслуженный деятель науки Ахлиман Амирасланов, председатель правления ТЕБИБ Вугар Гурбанов, начальник отдела Организации здравоохранения Министерства здравоохранения Анар Исрафилов и начальник Центрального таможенного госпиталя Эльман Мамедов.

Они поблагодарили Управление медицинской службы Государственного тможенного комитета за вклад в реализацию мероприятий по непрерывному медицинскому образованию и выразили уверенность в продолжении существующего успешного сотрудничества.

После официальной части симпозиум продолжил свою работу проведением панели «Диагностика COVID-19» под модерацией заместителя начальника Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики доцента Исмаила Эфендиева и начальника Научно-практического и учебного центра Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета доктора медицинских наук Рашада Махмудова. Затем была проведена панель на тему «Лечение COVID-19», которую модерировали заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Центрального таможенного госпиталя Турал Садыгов и врач того же отделения Рашад Насирли.

На симпозиуме были заслушаны доклады, подготовленные врачами Центрального таможенного госпиталя на темы – «Методическое пособие: обобщение международного и местного опыта диагностики и лечения COVID-19», «Необходимые лабораторные исследования для диагностики коронавирусной инфекции», «Радиологическая диагностика COVID-19», «Лекарственные средства, применяемые в лечении COVID-19», «Основные принципы применения ЭКМО у больных с тяжелым течением COVID-19», а также даны ответы на интересующие аудиторию вопросы. В ходе научного симпозиума участникам также были розданы экземпляры методического пособия и фотоальбома, отражающего борьбу с коронавирусом медицинского персонала Центрального таможенного госпиталя.