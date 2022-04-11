Кремль поблагодарил Медведчука

В Кремле благодарны главе украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку за организацию обменов задержанными в течение последних лет и решение других гуманитарных вопросов. Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И мы, и, несомненно, власти Донбасса, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей», - сказал Песков.

По его словам, Медведчук всегда выступал за мир против расширения конфликта в Донбассе.