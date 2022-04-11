Иран опроверг информацию о поставках оружия в Россию

В Тегеране опровергли информацию о поставках оружия в Россию. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

“Благодарен министру иностранных дел Абдоллахиану за опровержение утверждений о поставках оружия в Россию с помощью иранских компаний, а также за присланную в Украину медицинскую бригаду”, - написал Кулеба в Twitter.

Кулеба добавил, что Иран выступает против войны в Украине.

Напомним, накануне издание The Guardian со ссылкой на членов поддерживаемых Ираном иракских ополченцев и региональных разведывательных служб сообщило, что Россия получает боеприпасы и технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия.