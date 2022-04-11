Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее избрания президентом Франция выйдет из объединенного командования НАТО. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе.

"Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите между членами Североатлантического альянса", - цитирует Ле Пен РИА Новости.

По словам Ле Пен, она не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования.