Министр образования Эмин Амруллаев ознакомился с новшествами в UNEC

17:40

13 апреля министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев побывал в UNEC, встретился с преподавателями и студентами. До начала встречи Эмин Амруллаев и ректор UNEC Адалат Мурадов посетили Мемориально-памятный комплекс шехидов, возложили венки к мемориалу и почтили память шехидов. Затем министр Эмин Амруллаев ознакомился с библиотекой 7/24 UNEC, Центром Ekstern. Министру была дана подробная информация о библиотеке, читальном зале, Центре Ekstern. Эмин Амруллаев осмотрел также созданные в UNEC гибридные аудитории. Было доведено до внимания министра, что в настоящее время в университете действуют 50 гибридных аудиторий, а в ближайшее время будет сдано в эксплуатацию еще 50 таких аудиторий.

В рамках визита состоялось открытие вновь созданного музея UNEC. Министр был проинформирован о дате создания UNEC, ознакомился с историческими документами. Эмин Амруллаев также принял участие в открытии первой в Азербайджане финансовой лаборатории Bloomberg UNEC. Было отмечено, что лаборатория, состоящая из 12 Bloomberg терминалов, и теперь UNEC будет иметь одинаковые возможности с ведущими университетами мира в этой сфере для создания в университете качественный среды для исследований. UNEC, являясь первым и единственным по созданию такого типа лабораторий в образовательном секторе страны, внесет большой вклад в развитие финансового рынка в стране и будет иметь преимущество в обеспечении своих выпускников работой на рынке труда.

После знакомства с UNEC министр образования и профессор Адалат Мурадов встретились со студентами. Предоставляя информацию о приеме студентов в бакалавриат и магистратуру, ректор отметил, что при приеме достигнуты высокие результаты. Было доведено до внимания, что с целью превращения UNEC в исследовательский университет будет увеличено число магистрантов. Министр образования Эмин Амруллаев рассказал о значении проделанной работы для развития высшего образования в стране, будущих приоритетов, государственной поддержки студентов, реализации Государственной программе на 2022–2026 годы по получению студентами высшего образования в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран. Министр, посоветовав студентам развивать свои индивидуальные способности, повышать интерес к научным исследованиям, быть активными в инновационных проектах, подчеркнул, что в UNEC для этого созданы все условия. Затем он ответил на интересующие студентов вопросы.