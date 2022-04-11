Швейцария ввела пятый пакет санкций против России и Беларуси

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о введении санкций в отношении России и Беларуси по примеру ограничений Евросоюза, которые были предприняты на прошлой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское правительство.

Согласно информации, ограничительные меры коснулись возможности поездок для 200 человек.

Отмечается, что в отличие от Евросоюза швейцарские власти не стали вводить ограничительные меры на транспортное сообщение из-за географического положения страны.