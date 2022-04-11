В Офисе Зеленского раскрыли детали очередного пакета антироссийских санкций

Очередной пакет санкций против России будет включать полное эмбарго на импорт российских энергоносителей, а также новые персональные ограничения, написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что украинские и международные эксперты завершают подготовку плана дальнейших действий, к обсуждению привлечен и президент Владимир Зеленский.

"Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор России", - добавил Ермак.