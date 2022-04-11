Насильно вывезенных на территорию России украинских детей хотят обучать русскому языку в спецлагерях. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Геращенко публикует видео со словами депутата Госдумы о необходимости проводить курсы русского языка для украинских детей - якобы для того, чтобы они могли освоить общеобразовательную программу российских школ.

"Многие ребята... не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. В летний период профильным ведомством будут организованы курсы, в эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые", - сказала депутат Госдумы.