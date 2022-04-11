Миссия ОБСЕ: Россия совершила военные преступления в Украине

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Миссия ОБСЕ нашла в Украине свидетельства военных преступлений, в том числе в Мариуполе, и возложила большую долю вины на Россию. Предварительный отчет миссии, собранной решением 45 из 57 стран ОБСЕ вопреки возражениям России, опубликован в среду. Об этом пишет Русская служба BBC. В отчете говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм. «Преднамеренные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, соответствуют этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, представляет собой преступление против человечности», - говорится в отчете.

«В отчете отмечены нарушения как с украинской, так и российской стороны. Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, несоизмеримо более серьезны по своей природе и масштабу», - указывается в документе. ОБСЕ среди прочего изучила факты двух громких преступлений - бомбежки театра и роддома в Мариуполе: «Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было». «Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за нее, совершили военное преступление», - говорится в отчете.