Ермак: битва за Донбасс будет тяжелой

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей не медлить и как можно быстрее эвакуироваться, передает РБК-Украина.

«Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться. Поддерживаю Главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который призывает украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы», - заявил Ермак.

Он подчеркнул, нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам.

«Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит. Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить работу ВСУ по врагу. Не медлите, власти делают все для эвакуации. Все будет Украина», - призвал Ермак.