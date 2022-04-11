Офис Зеленского назвал Дмитрия Медведева «политическим трупом»

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на угрозы замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в связи с задержанием народного депутата, «кума Путина» Виктора Медведчука.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия реанимирует "политические трупы". "Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но сейчас для него единственный способ напомнить о себе - сказать что-то сродни сентенции о бедном Медведчуке", - заявил Подоляк.

Он также отметил, что Медведев не оказывает никакого влияние в России, а в мире к нему вообще "относятся как к пустому месту".