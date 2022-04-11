Приз Fair Play для Гурбана Гурбанова Еще одна награда юбиляру
Сегодня главному тренеру футбольного клуба «Карабах» Гурбану Гурбанову исполняется 50 лет.
Самый успешный тренер за всю историю азербайджанского футбола сегодня был награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом «Шохрат». Также Гурбанова с юбилеем поздравили президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, руководство «Карабаха» в лице вице-президента Тахира Гезяла и многие другие представители футбольной и не только общественности страны. О 50-летии азербайджанского тренера на своей страничке в Твиттере написал и УЕФА.
Ко дню рождения Гурбан Гурбанов был также отмечен Ассоциацией спортивных журналистов Азербайджана (AIJA). В ходе мероприятия под названием «Мир и спорт», прошедшего в Бакинском европейском лицее, тренеру была вручена специальная награда AIJA Fair Play за его благородный поступок в матче Лиги конференций с французским «Марселем». Директор лицея Зульфия Вейсова в своей речи подчеркнула, что Гурбан Гурбанов – хороший пример для молодежи и, в частности, для учеников возглавляемого ею учебного заведения.
Напомним, в ответной игре раунда плей-офф Лиги конференций при счете 1:0 в пользу «Марселя» нападающий «Карабаха» Ибрахима Ваджи забил гол рукой. Системы VAR в матчах Лиги конференций нет, а польский арбитр нарушения не увидел и гол засчитал. Французы активно протестовали, но судья менять своего решения не собирался. В этот момент Гурбан Гурбанов подозвал к себе Ваджи и капитана Максима Медведева, после чего Ваджи и Медведев сообщили рефери, что гол был забит рукой. В результате гол был отменен.