Самый успешный тренер за всю историю азербайджанского футбола сегодня был награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом «Шохрат». Также Гурбанова с юбилеем поздравили президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, руководство «Карабаха» в лице вице-президента Тахира Гезяла и многие другие представители футбольной и не только общественности страны. О 50-летии азербайджанского тренера на своей страничке в Твиттере написал и УЕФА.

Ко дню рождения Гурбан Гурбанов был также отмечен Ассоциацией спортивных журналистов Азербайджана (AIJA). В ходе мероприятия под названием «Мир и спорт», прошедшего в Бакинском европейском лицее, тренеру была вручена специальная награда AIJA Fair Play за его благородный поступок в матче Лиги конференций с французским «Марселем». Директор лицея Зульфия Вейсова в своей речи подчеркнула, что Гурбан Гурбанов – хороший пример для молодежи и, в частности, для учеников возглавляемого ею учебного заведения.