Все началось, по словам Тагиева, с унижения, которому подверг его Эльданиз за несколько месяцев до той свадьбы.

Инцидент произошел в доме бракосочетания «Эльнур» в Дашкесанском районе. Обвиняемый Шакир Тагиев сообщил на суде, что проживал со своими родителями в селе Алаханчаллы. Там же, где и убитый им Эльданиз Намазов, и даже состоял с ним в родственных отношениях.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 24-летнего Шакира Тагиева, совершившего в июле прошлого года убийство во время свадебного торжества. Мотив убийства выяснился в ходе судебного разбирательства – виной всему стали взаимные оскорбления двух молодых односельчан.

«Он написал мне в WhatsApp: «Ты не мужчина». Разве можно такое стерпеть? Понятное дело, мы всерьез разругались. Но мой односельчанин совсем уж перешел все границы – грязно оскорбил моих мать и сестру. Я дал себе слово, что отомщу за это», - заявил в суде обвиняемый.

Тагиев стал ждать удобного случая, чтобы поквитаться с обидчиком. И дождался – обозленные друг на друга парни встретились на свадьбе общих родственников. Шакир выждал лишь где-то час с начала празднества, а потом предложил Эльданизу «выйти поговорить». Тот не стал отнекиваться и смело отправился с ним за угол ресторана.

Более того, по утверждению обвиняемого, когда он потребовал взять свои гнусные слова о женщинах их семьи обратно и извиниться, осыпал его еще более грязными ругательствами.

«Может, бранными словами все и закончилось бы, но Эльданиз набросился на меня с кулаками, а потом схватил за горло и стал душить. Видя, что сил мне не хватает, я ударил его ножом в грудь. Как оказалось, попал в сердце… В страхе, что теперь меня убьют его родственники, убежал в лес. Позже одумался и пошел в полицию сдаваться. Сожалею о своих действиях, но так уж получилось…», - сказал убийца.

Отец погибшего, Мустафа Намазов, рассказал на суде, что слышал от отца Шакира, что их сыновья разругались и даже призвал Эльданиза прекратить ссору и помириться.

«В тот злосчастный день ничто не предвещало беды. Эльданиз, между прочим, не хотел идти на свадьбу, но родственники попросили помочь с организационными хлопотами. Сын сидел за одним столом со своим братом Маилом. Мы и не заметили, что он вышел из зала, как вдруг раздались крики, что во дворе драка. Я вышел со всеми и увидел на земле истекающего кровью Эльданиза. Мы подняли его и повезли на своей машине в больницу. Но не довезли - сын умер по дороге. Очень прошу судей наказать его убийцу как можно строже!», - со слезами умолял несчастный отец.

Решением суда Шакир Тагиев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.