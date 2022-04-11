У Абрамовича заморозили активы на сумму $7 млрд

Королевский суд острова Джерси вынес официальное постановление о замораживании активов на сумму 7 млрд долларов, связанных с Романом Абрамовичем. Полиция проводит обыски на объектах собственности, связанной с миллиардером, передает РБК-Украина.

Абрамович был среди нескольких богатых россиян, которые в прошлом месяце попали под санкции Великобритании и Европейского Союза в связи с военными действиями России в Украине, и с тех пор правительства принимают меры по конфискации у них яхт и других предметов роскоши.

В заявлении Департамента юстиции самоуправляющегося зависимого округа Британской короны говорится, что во вторник полиция Джерси провела обыски в помещениях, связанных с коммерческой деятельностью Абрамовича.

«Королевский суд также вынес 12 апреля официальное постановление о замораживании активов, стоимость которых, как считается, превышает 7 млрд долларов США, которые, как предполагается, связаны с г-ном Абрамовичем и которые либо размещены в Джерси, либо принадлежат юридическими лицами, зарегистрированными на Джерси», - говорится в сообщении.