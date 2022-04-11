Директор центра вирусологической сети США в интервью haqqin.az о коронавирусе в Баку

О текущей ситуации с ковидом в мире haqqin.az беседовал с директором Центра глобальной вирусологической сети США, замдиректора по науке, ведущим научным сотрудником, начальником лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), советником ВОЗ, профессором университета Джорджа Вашингтона Константином Чумаковым.

Война в Украине отодвинула с новостной ленты ведущих СМИ мира пандемию коронавируса, а тем временем британские вирусологи обнаружили новый тип штамма omikron , который назвали omikron XE. И он, возможно, станет самым быстро распространяющимся видом ковида. Между тем в США и странах Европы снимают ограничения: маски, QR-коды, разрешают поездки за границу без тестов, убирают требование об обязательной самоизоляции заразившихся и др.

- О чем говорят сводки о снижении заболеваемости ковидом в разных уголках мира?

- Сейчас пандемия в одних регионах мира, можно сказать, уже закончилась, а в других регионах еще продолжается. Коронавирус из пандемического рано или поздно превратится в эндемический вирус, который будет носить сезонный характер. Он станет очень похожим на привычное острое респираторное заболевание и останется с нами навсегда. Когда данный процесс превращения завершится, уже неправильно будет называть это пандемией.

Мы сейчас находимся на переходном этапе между пандемией и эндемией ковида. В данное время в большинстве регионов мира ситуация с ковидом успокаивается. К примеру, в США идет спад заболеваемости, очень низкие цифры зараженных. А во Франции, Германии, Великобритании и ряде других европейских стран произошел всплеск "омикрона". Это связано с тем, что появился новый штамм - "омикрон" BA.2, который быстро распространяется. Он менее летальный, но более заразный, чем первый вариант "омикрона".

В США по какой-то причине второй волны "омикрона" не было. Хотя в Америке BA.2 является доминирующим штаммом, но он не сопровождался подъемом общей заболеваемости в стране. Если судить по Америке, то история с COVİD19 заканчивается. Однако нет никаких гарантий, что не появится новый мутировавший вариант коронавируса, который будет более заразным и способным обходить иммунитет. Хотя многие ученые сходятся во мнении, что такое развитие инфекции маловероятно.

- В последнее время число новых заразившихся ковидом в Азербайджане колеблется в двузначных показателях и нет ни одного умершего. Достаточно ли это для отмены всех карантинных ограничений: масочного режима, QR-пропусков и др.?

- Отмена ограничений определяется тем, насколько хорошо население привито. В странах, где привито большинство населения, давно отказались от QR-кодов и масок. В США масочный режим был, но QR-кодов вообще не было. Сейчас ношение масок в закрытых помещениях во всей стране не является обязательным. Человек сам решает - надеть или нет маску. Это заслуга того, что в Штатах довольно высокий уровень иммунизированного населения и риск заразиться очень низкий. В странах с низким уровнем вакцинации носить маски целесообразно. Но пропускать людей в моллы и другие помещение по QR-кодам совершенно бессмысленное дело. Вообще история с QR-кодами была, скорее, чрезмерной реакцией бюрократов. Нет никакого эффекта от такой меры.

- А сколько должно быть иммунизированных в стране, чтобы отменить обязательное ношение масок?

- Думаю, что 70% привитых и переболевших достаточно для отмены масок. В этом случае большинство населения защищено, а люди, отказывающиеся от прививок, всегда будут. Это их выбор, и они должны сами о себе позаботиться.

- Есть у ученых единое мнение о том, сколько должно быть бустерных инъекций?

- Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют четвертый бустер людям старше 65 лет спустя 6 месяцев после третьей прививки. Второй бустер делают через полгода после первого. Еще раз отмечу, что их рекомендуют только людям с ослабленным иммунитетом.

- А будет ли такой день нулевого заражения, при котором ВОЗ или какая-то другая организация объявит конец пандемии, и все в мире отпраздную "день свободы"?

- Скорее всего, всемирного дня свободы от ковида не будет, потому что инфекция спадает в разных регионах по-разному. Есть страны, где все только начинается. К примеру, в Китае отмечается всплеск заболеваемости. Пекин упорно вводит жесткие карантинные меры, пытаясь уберечь население, запирает по домам, закрывает бизнес и т.д. Но невозможно всю жизнь сидеть взаперти. Так можно отсрочить массовые заражения, но в какой-то момент весь Китай накроет волна инфекции. В Гонконге, который является обособленной частью Китая, прошла огромная волна заболеваемости.

Сейчас китайские власти закрыли провинцию Гуанчжоу. Эпицентром пандемии является Шанхай, где количество зараженных достигает 27 тыс в день. Но в Китае нет коллективного иммунитета, и очень высокая вероятность того, что по всей стране пойдет волна заболеваемости. Все два года пандемии Китай проводил политику «0-заражений ковидом». Там при обнаружении единичных случаев ковида закрывали на полный карантин кварталы и города. И делали это весьма успешно, но бесконечно долго так продолжаться не может. В стране должен сформироваться коллективный иммунитет за счет качественных вакцин и переболевших. В государствах, где хорошо привились и много переболевших, скорее всего, инфекция сойдет на нет.

- Характер новых штаммов говорит о том, что вирус стал мягким и не дает тяжелую пневмонию. Сколько еще времени до того, когда ковид будет наименее вредным?

- Действительно, вирус все меньше становится агрессивным и меньше дает тяжелое состояние, при котором необходима госпитализация. Такое смягчение вируса результат того, что популяция в значительной мере вакцинирована и переболела. Соответственно, болезнь становится более мягкой формы. Но при том, что новые варианты ковида стали значительно менее патогенными, они оказались более заразными. Сейчас коронавирус гораздо быстрее передается и заражает. В то же время прогноз у зараженных не такой негативный, как это было в самом начале пандемии, "омикрон" нечасто дает тяжелое и среднетяжелое состояние. Для дальнейших прогнозов пандемии нам надо немного набраться терпения и подождать, пока выяснится, каким будет новый штамм ковида.