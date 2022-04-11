Жена Медведчука записала обращение к Эрдогану: к вам прислушиваются, помогите видео
Жена украинского политика, задержанного накануне СБУ, Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении ее мужа, передает ТАСС.
«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к Вам прислушиваются. Прошу Вас, уважаемый господин президент, использовать Ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», - сказала она в видеообращении к Эрдогану.