Арарат Мирзоян о разговоре с Джейхуном Байрамовым: обсудили переговоры по мирному договору
«В центре обсуждений были вопросы, связанные с механизмами создания комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, состоялся также обмен мнениями вокруг начала переговоров по мирному договору, о чем была достигнута договоренность в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана». Об этом заявил в среду в ходе правительственного часа в Национальном собрании глава МИД Армении Арарат Мирзоян.