Зеленский обратился к Западу и перечислил вооружение, которое нужно Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине оружие. В новом видеообращении Зеленский предоставил перечень необходимого оружия, передает УНН.

«Россия не планирует останавливаться на Украине. Европа является «следующей логической целью» после Украины. И либо Запад поможет Украине остановить Россию сейчас, либо она продолжит расширять империю.

Он подчеркнул, что Украине срочно нужна тяжелая артиллерия, бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:

- Артиллерийские установки (калибр 155 мм) и патроны;

- артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Так много, как только возможно;

- реактивные системы залпового огня: «Град», «Ураган» или американский M142 HIMARS;

- БТР (БТР, БМП и др.);

- танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

- системы ПВО (С-300, БУК или подобные современные западные ЗРК);

- боевая авиация.