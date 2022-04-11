Зеленский обратился к Западу и перечислил вооружение, которое нужно Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине оружие. В новом видеообращении Зеленский предоставил перечень необходимого оружия, передает УНН.
«Россия не планирует останавливаться на Украине. Европа является «следующей логической целью» после Украины. И либо Запад поможет Украине остановить Россию сейчас, либо она продолжит расширять империю.
Он подчеркнул, что Украине срочно нужна тяжелая артиллерия, бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:
- Артиллерийские установки (калибр 155 мм) и патроны;
- артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Так много, как только возможно;
- реактивные системы залпового огня: «Град», «Ураган» или американский M142 HIMARS;
- БТР (БТР, БМП и др.);
- танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
- системы ПВО (С-300, БУК или подобные современные западные ЗРК);
- боевая авиация.