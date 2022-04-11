МИД России: Москва и Киев продолжают переговоры в онлайн-формате

«Москва и Киев продолжают переговорный процесс, он ведется в онлайн-формате». Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова добавила, что на повестке переговоров находятся «вопросы нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация, денацификация, восстановление статуса русского языка, признание территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость «ДНР» и «ЛНР».

По словам дипломата, при этом украинская сторона затягивает переговорный процесс.

«К сожалению, украинская делегация, как это, собственно, происходило на протяжении всех 7-8 лет, направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров», - сказала она.