Главный аналитик Пражского центра в интервью haqqin.az: «НАТО придется провести в Украине какую-то операцию против российской армии»

Записал: Ага Гасымлы, собкор 19:28

После заявления военной администрации Мариуполя о химической атаке на город, предпринятой российскими военными, западные лидеры пытаются выяснить, насколько это достоверно. Как передает voanews.com, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в Лондоне уже знают об этой информации и Британия с партнерами уже работает над уточнением деталей возможного применения запрещенного венскими конвенциями оружия. Трасс даже заявила, что «любое применение такого оружия станет бездушной эскалацией в этом конфликте и нужно будет привлекать Путина и его режим к ответу». В Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также признал, что в США пока не могут подтвердить этот инцидент. По его словам, американские отчеты «отражают уже имевшиеся ранее сомнения, что Россия может использовать какие-либо средства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, в Украине». Между тем украинский президент Владимир Зеленский предупреждал мировое сообщество об угрозе применения Россией химического оружия.

Свое мнение по этому поводу haqqin.az высказал главный аналитик пражского Центра «Европейские ценности», бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик. Эксперт полагает, что применение Россией химического оружия в Украине вполне ожидаемо с точки зрения целей, которые поставил Кремль перед российскими военными. «Для Путина 9 мая, отмечаемое в России как день победы над фашизмом, – сакральная дата, – утверждает Стулик. – И в Москве намерены до предстоящего Дня Победы одержать новую победу, только уже над «украинским фашизмом». На этом пути Кремль поставил перед военными две цели: первая – постараться захватить Мариуполь, где находится полк «Азов», бойцов которого российские пропагандисты объявили украинскими нацистами. Ну а если не получится захватить Мариуполь, то принести сакральную жертву – сравнять этот город как символ «украинского фашизма» с землей. Вторая цель – до 9 мая полностью захватить Донецкую и Луганскую области. И теперь российскому генералитету придется идти на любые рискованные шаги, включая применение оружия массового поражения, чтобы выполнить требование политического руководства страны». Понятно, что Путину важно хоть что-то сказать россиянам о победе над «украинскими фашистами», «денацификации» Украины и др. именно в этот день, не сомневается пражский политолог. И если у военных не получается решить поставленные им задачи обычным вооружением, вполне возможно, что они пойдут на применение против украинской армии любого запрещенного конвенциями оружия – лишь бы сломить сопротивление ВСУ.