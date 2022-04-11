Главный аналитик Пражского центра в интервью haqqin.az: «НАТО придется провести в Украине какую-то операцию против российской армии»
После заявления военной администрации Мариуполя о химической атаке на город, предпринятой российскими военными, западные лидеры пытаются выяснить, насколько это достоверно. Как передает voanews.com, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в Лондоне уже знают об этой информации и Британия с партнерами уже работает над уточнением деталей возможного применения запрещенного венскими конвенциями оружия. Трасс даже заявила, что «любое применение такого оружия станет бездушной эскалацией в этом конфликте и нужно будет привлекать Путина и его режим к ответу».
В Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также признал, что в США пока не могут подтвердить этот инцидент. По его словам, американские отчеты «отражают уже имевшиеся ранее сомнения, что Россия может использовать какие-либо средства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, в Украине».
Между тем украинский президент Владимир Зеленский предупреждал мировое сообщество об угрозе применения Россией химического оружия.
Свое мнение по этому поводу haqqin.az высказал главный аналитик пражского Центра «Европейские ценности», бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик. Эксперт полагает, что применение Россией химического оружия в Украине вполне ожидаемо с точки зрения целей, которые поставил Кремль перед российскими военными.
«Для Путина 9 мая, отмечаемое в России как день победы над фашизмом, – сакральная дата, – утверждает Стулик. – И в Москве намерены до предстоящего Дня Победы одержать новую победу, только уже над «украинским фашизмом». На этом пути Кремль поставил перед военными две цели: первая – постараться захватить Мариуполь, где находится полк «Азов», бойцов которого российские пропагандисты объявили украинскими нацистами. Ну а если не получится захватить Мариуполь, то принести сакральную жертву – сравнять этот город как символ «украинского фашизма» с землей. Вторая цель – до 9 мая полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
И теперь российскому генералитету придется идти на любые рискованные шаги, включая применение оружия массового поражения, чтобы выполнить требование политического руководства страны».
Понятно, что Путину важно хоть что-то сказать россиянам о победе над «украинскими фашистами», «денацификации» Украины и др. именно в этот день, не сомневается пражский политолог. И если у военных не получается решить поставленные им задачи обычным вооружением, вполне возможно, что они пойдут на применение против украинской армии любого запрещенного конвенциями оружия – лишь бы сломить сопротивление ВСУ.
«В решении применить химическое или другое оружие массового поражения (ОМП) может быть и еще одна цель – оказать психологическое давление на украинцев и западную общественность. В Москве есть политики, которые убеждены, что такое оружие способно запугать «слабовольное западное общество». Они рассчитывают, что после применения ОМП в Украине граждане западных стран бросятся отговаривать свои правительства помогать ей, дабы не провоцировать Россию на использование химоружия против европейцев. И главное, показать, что россияне готовы пойти на самые страшные методы войны», - рассуждает эксперт.
Западная общественность, признает он, действительно побаивается ядерного удара и другого ОМП. Этим фактором Россия и старается воспользоваться, чтобы разными психологическими страшилками оказать давление на население и руководство стран Европы.
Однако политолог предвидит, что в случае подтверждения применения химического оружия в Мариуполе Запад ответит еще большей военной помощью Украине и еще более суровыми санкциями в отношении России.
«Думаю, что Западу придется изменить всю стратегию противодействия российскому вторжению. В руках у США и ЕС есть колоссальные ресурсы и возможности остановить российскую агрессию. Пока Запад отвечает на агрессивные действия России только пополнением арсеналов Украины и экономическими санкциями. Но все понимают, что если не остановить Россию в Украине, то придется останавливать ее на территории Чехии, Польши, Словакии и других восточноевропейских стран НАТО. Ведь перед вторжением в Украину Путин однозначно требовал от Запада вернуть военную инфраструктуру блока в Европе к состоянию 1997 года», - напоминает Стулик.
Россия, считает он, ведет себя как пироман, одержимый поджогами. Все уговоры и призывы тут не сработают, «надо, применив силу, просто забрать спички у поджигателя». И этот метод следует задействовать уже в Украине.
«Вполне возможно, что дело дойдет до того, что НАТО придется провести в Украине какую-то операцию против российской армии. У России нет никаких шансов против армии стран альянса. Не думаю, что Путин пойдет на самоубийственное решение применить против НАТО оружие массового поражения. Можно, к примеру, вспомнить, как ВВС США уничтожили сотни боевиков российской ВЧК «Вагнер» в Сирии, сбитый Турцией российский военный самолет, а Россия ничем в военном плане ответить не смогла. То есть Западу надо вести активную роль, взять инициативу в борьбе с российской угрозой на себя, а не ждать, пока Москва что-то сделает и затем вводить санкции и продавать оружие украинцам», - предлагает Стулик.
Уже ясно, уверен он, что механизм противодействия, при котором Запад только отвечал на предпринятое Россией, не работает. Москва уже не раз переходила «красные линии», и надо делать соответствующие выводы. «На Западе, – уверен эксперт, – уже приходит понимание, что все должно быть с точностью до наоборот – это Россия должна жить в неуверенности и все время реагировать на действия Запада. Тогда США и ЕС удастся взять тактическую инициативу и добиться преимущества. Мысли российских генералов должны быть заняты тем, как ответить на действия НАТО».