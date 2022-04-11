Организован инфотур в профтехучилище Барды фото
В среду, 13 апреля, был организован информационный тур в реконструированное в прошлом году профтехучилище Барды.
В мероприятии приняли участие депутаты Вугар Байрамов, Фатма Йылдырым, Айдын Мирзазаде, Джейхун Мамедов, заместитель директора Государственного агентства профессионального образования, исполняющий обязанности директора Джейхун Карамов, сотрудники министерств образования и министерства сельского хозяйства, директор Бакинского дома национальной одежды Конуль Велибейли, тренер по социальному бизнесу, инфлуенсер Сара Раджабли, а также представители СМИ и другие гости.
Целью инфотура было информирование гостей об условиях, созданных в лицее, образовательном процессе и возможностях.
Сначала была проведена презентация о лицеи и показан видеоролик.
Затем Джейхун Карамов рассказал участникам инфотура о проделанной за последние годы работе в сфере профессионального образования, важности, придаваемой профессиональному образованию, повышении качества в этой сфере, создании современных центров профобразования и важности Бардинского профучилища. В результате реконструкции профучилища построены 4-х этажный учебный корпус, оснащенный материально-технической базой, отвечающей международным стандартам, 2 общежития на 192 места каждое, 3-х этажный корпус мастерских и лабораторий, склад для оборудования и т.д. Было отмечено, что лицей предоставляет 1 200 учащимся из Барды и близлежащих районов возможность обучения до 30 специальностей по 7 профессиям.