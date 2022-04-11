В среду, 13 апреля, был организован информационный тур в реконструированное в прошлом году профтехучилище Барды.

В мероприятии приняли участие депутаты Вугар Байрамов, Фатма Йылдырым, Айдын Мирзазаде, Джейхун Мамедов, заместитель директора Государственного агентства профессионального образования, исполняющий обязанности директора Джейхун Карамов, сотрудники министерств образования и министерства сельского хозяйства, директор Бакинского дома национальной одежды Конуль Велибейли, тренер по социальному бизнесу, инфлуенсер Сара Раджабли, а также представители СМИ и другие гости.

Целью инфотура было информирование гостей об условиях, созданных в лицее, образовательном процессе и возможностях.